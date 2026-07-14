Bouwplan voor nieuwe woning in Berghem ingediend

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een aanvraag ontvangen voor de bouw van een woning aan de Kloosterstraat in Berghem.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning werd op 9 juli 2026 ingediend. Het gaat om het realiseren van een woning op de locatie aan de Kloosterstraat in Berghem. De vergunning heeft het kenmerk CLZ-00025046.

Het is nog niet zeker of de bouwplannen doorgaan. De stukken zijn beschikbaar voor inzage, maar alleen op afspraak via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss. Hiervoor kan contact worden opgenomen tijdens werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.