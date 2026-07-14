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Man op driewieler ernstig gewond bij botsing met vrachtwagen in Budel

Vandaag om 15:55 • Aangepast vandaag om 17:10
Fietser ernstig gewond na botsing met vrachtwagen in Budel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
Fietser ernstig gewond na botsing met vrachtwagen in Budel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

In Budel is dinsdagmiddag een fietser ernstig gewond geraakt bij een ongeluk met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Randweg Oost en de Schoordijk.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man reed op een driewieler toen hij in botsing kwam met de vrachtwagen. Daarbij kwam hij deels onder het voertuig terecht en liep hij zeer ernstig armletsel op.

Een mobiel medisch team (MMT) kwam met een traumahelikopter naar het ongeluk om medische hulp te verlenen. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De weg werd na het ongeluk enige tijd afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de botsing.

  • Fietser ernstig gewond na botsing met vrachtwagen in Budel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
    Fietser ernstig gewond na botsing met vrachtwagen in Budel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
  • Fietser ernstig gewond na botsing met vrachtwagen in Budel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
  • Fietser ernstig gewond na botsing met vrachtwagen in Budel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
  • Fietser ernstig gewond na botsing met vrachtwagen in Budel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
  • Fietser ernstig gewond na botsing met vrachtwagen in Budel (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

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