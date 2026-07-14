Vergunning voor erkerbouw in Heeze verleend

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een erker aan de Pastoor van der Voortlaan 3 in Heeze. Het besluit werd genomen op 10 juli.

Gevonden voor jou

De aanvraag met zaaknummer 502743 is goedgekeurd. Het gaat om een vergunning voor het bouwen volgens het omgevingsplan. De stukken zijn vanaf 11 juli zes weken lang in te zien op het gemeentehuis van Heeze-Leende.

Het besluit heeft betrekking op een woning aan de Pastoor van der Voortlaan in Heeze. Voor vragen over de vergunning of verdere informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente via e-mail of telefoon.