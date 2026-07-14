Vergunning voor vernieuwen afrastering in Heeze verleend

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het vernieuwen van een afrastering aan de Rulselaan in Heeze.

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Het besluit werd genomen op 10 juli 2026 en betreft de locatie Rulselaan ongenummerd, bekend als Heeze A 5950 en Heeze A 5951. De vergunning maakt het mogelijk om een nieuwe afrastering te bouwen volgens het omgevingsplan.

De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd door de gemeente Heeze-Leende. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na 11 juli 2026 bezwaar indienen tegen het besluit.