Bouwplannen voor bijgebouw bij bedrijfswoning in Sint-Oedenrode

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een bijgebouw bij een bedrijfswoning aan de Mosbulten 15 in Sint-Oedenrode. De gemeente Meierijstad behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure.

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Op 10 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een bijgebouw bij een bedrijfswoning aan de Mosbulten 15 in Sint-Oedenrode.

De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard procedure. De gemeente heeft meestal acht weken nodig om een besluit te nemen, maar deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. Als er aanvullende informatie nodig is, kan de procedure tijdelijk worden stilgelegd.