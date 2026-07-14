Kermis Olland eind september in Sint-Oedenrode

Van 26 tot en met 28 september 2026 is er een kermis in Olland, Sint-Oedenrode. De gemeente Meierijstad heeft hiervoor een evenementenvergunning aangevraagd.

Gevonden voor jou

De kermis vindt plaats aan de Pastoor Smitsstraat 2 in Sint-Oedenrode. De aanvraag is op 10 juli 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3353.

De vergunningaanvraag wordt volgens de standaard procedure beoordeeld. Dit betekent dat de gemeente binnen acht weken een besluit neemt, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van zes weken. Ook kan de termijn worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is van de aanvrager.