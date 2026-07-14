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Nieuwe verdieping bovenop zolder in Sint-Oedenrode aangevraagd

Vandaag om 16:04

In Sint-Oedenrode is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een extra verdieping bovenop de zolder van een woning aan de Margrietstraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Meierijstad heeft op 10 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het toevoegen van een verdieping bovenop de zolder van een woning aan de Margrietstraat 3 in Sint-Oedenrode.

De gemeente behandelt de aanvraag binnen de gebruikelijke termijn van acht weken. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als aanvullende gegevens nodig zijn. Zodra de beoordeling is afgerond, volgt een besluit.

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