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Nieuwe aanvraag dakkapel Sint-Oedenrode
Vandaag om 16:04
In Sint-Oedenrode is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een dakkapel aan de Ollandseweg. De gemeente Meierijstad heeft de aanvraag op 10 juli 2026 ontvangen.
Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel op het adres Ollandseweg 125. Deze vergunningaanvraag wordt behandeld door de gemeente Meierijstad volgens de gebruikelijke procedure.
De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, met een mogelijke verlenging van zes weken. Extra tijd kan nodig zijn als er aanvullende informatie van de aanvrager wordt gevraagd.
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