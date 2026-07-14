Beslistermijn verlengd voor nieuwbouw Den Bogerd fase 9 Udenhout

Gemeente Tilburg heeft de termijn voor een omgevingsvergunning in Udenhout verlengd. Het gaat om de bouw van 24 woningen in Den Bogerd fase 9. De nieuwe deadline is 25 augustus 2026.

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De gemeente Tilburg heeft besloten de behandeltijd voor een aanvraag van een omgevingsvergunning te verlengen. Deze aanvraag, ingediend op 9 maart 2026, heeft betrekking op de nieuwbouw van 24 woningen in het gebied Den Bogerd fase 9 in Udenhout. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00002836.

Door de verlenging loopt de huidige termijn tot 25 augustus 2026. De gemeente kan deze behandeling nog verder opschorten, waardoor de definitieve datum opnieuw verschoven kan worden. Zodra er een besluit is genomen, wordt dit via een nieuw bericht bekendgemaakt.