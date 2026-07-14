Beschikking bodemsanering Spoorzone Tilburg goedgekeurd

De bodemsanering bij Ketelhuis en Atelierstaat in Tilburg is afgerond. Het college heeft ingestemd met het saneringsverslag en stelt gebruiksbeperkingen in voor de locatie.

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De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft op 9 oktober 2025 een deelsaneringsverslag ontvangen van Aveco De Bondt B.V. uit Eindhoven. Het saneringsverslag gaat over de locatie Ketelhuis en Atelierstaat, gelegen in de Spoorzone van Tilburg. Het college van de gemeente Tilburg heeft het verslag beoordeeld en goedgekeurd.

Op de locatie gelden voortaan gebruiksbeperkingen. Dat betekent dat niet alles zomaar mag worden gedaan met de grond, om verdere vervuiling te voorkomen. De beschikking, waarin het besluit is vastgelegd, ligt vanaf 14 juli 2026 zes weken ter inzage in de stadswinkel Centrum aan het Koningsplein in Tilburg.