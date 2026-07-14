Vergunning verleend voor renovatie monumentale panden in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een omgevingsvergunning verleend voor het renoveren en verduurzamen van de panden aan Heuvel 14, 14a en 15. Het besluit betreft een gemeentelijk monument en verschillende bouwactiviteiten.

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De vergunning is aangevraagd op 20 april 2026 en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004971. Het gaat om renovatiewerkzaamheden aan het dak en verduurzaming van de panden. De locatie betreft Heuvel 14, 5038CN Tilburg.

Bij het besluit zijn zowel technische bouwactiviteiten als bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan betrokken. Omdat het een gemeentelijk monument betreft, is extra zorg vereist bij de renovatie.