Beslistermijn bouwvergunning schuur Berkel-Enschot verlengd

De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag voor het bouwen van een schuur aan het Abdisplein in Berkel-Enschot verlengd tot 26 augustus.

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Het gaat om een aanvraag die op 20 mei 2026 is binnengekomen bij de gemeente Tilburg. De vergunning betreft het bouwen van een schuur op het adres Abdisplein 1 in Berkel-Enschot. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00006378.

Door de verlenging is de uiterste datum waarop een besluit genomen moet worden nu vastgesteld op 26 augustus 2026. De gemeente Tilburg kan de behandeling nog opschorten, wat betekent dat de termijn verder kan verschuiven.

Wanneer er een besluit is genomen, zal de gemeente dit publiceren in een nieuw bericht.