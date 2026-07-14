Ondermandaat voor isolatiesubsidies in Geldrop-Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft medewerkers gemachtigd om aanvragen voor isolatiesubsidies te behandelen en te beslissen. Het ondermandaat geldt zolang de subsidieregeling actief is.

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In Geldrop-Mierlo is besloten om medewerkers van de afdelingen Duurzaamheid & Milieu en Publiekszaken ondermandaat te verlenen. Zij mogen namens de teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling aanvragen voor subsidievaststelling behandelen en hierop besluiten. Het gaat om de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Geldrop-Mierlo 2026.

Het ondermandaat blijft van kracht zolang de subsidieregeling geldt, inclusief de termijn na sluiting van de regeling om nog resterende aanvragen af te handelen. Beschikkingen worden namens het college van burgemeester en wethouders ondertekend. Het besluit is op 7 juli 2026 genomen door de heer M. Donselaar, teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling.