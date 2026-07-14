Vergunningsaanvraag voor natuurproject in Valkenswaard

In Valkenswaard is een vergunning aangevraagd om een poel te graven en te dempen in natuurgebied de Plateaux. Dit gebeurt om invasieve exoten te bestrijden.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard heeft op 9 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor werkzaamheden in natuurgebied de Plateaux. Het gaat om het graven en dempen van een poel. Dit is onderdeel van een project om schadelijke plantensoorten, zogenaamde invasieve exoten, te bestrijden.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 503308. Het betreft alleen een melding van ontvangst, en de plannen liggen niet ter inzage.