Melding gebruik grond of baggerspecie in Zevenbergen afgehandeld

De gemeente Moerdijk heeft een melding afgehandeld voor het gebruik van grond of baggerspecie op de Afgebrande Hoef in Zevenbergen. Het gaat om een procedure volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

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De melding betreft het toepassen van grond of baggerspecie, wat inhoudt dat grond of baggerslib wordt gebruikt of aangelegd op een specifieke locatie. Dit kan invloed hebben op de bodem en het milieu.

De procedure, met zaaknummer Z2026-00018433, is op 10 juli 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen. Meer informatie hierover is niet openbaar beschikbaar.