Gemeente Deurne trekt omgevingsvergunningen in

De gemeente Deurne heeft besloten om twee omgevingsvergunningen voor een adres aan de Kwadestaartweg in te trekken. Het gaat om vergunningen die betrekking hebben op milieuzaken. Het besluit is op 10 juli 2026 genomen.

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De ingetrokken vergunningen zijn bekend onder de nummers 21560 en 131563. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2025-1596. De stukken die bij dit besluit horen, geven meer inzicht in de achtergrond van de intrekking.

De vergunningen hebben betrekking op milieugerelateerde activiteiten op het adres Kwadestaartweg 19. De gemeente heeft aangegeven dat belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen dit besluit.