Gestolen frisdrank van YouTuber Kalvijn duikt op bij weekmarkt in Tilburg

YouTuber Kelvin Boerma (30), beter bekend als Kalvijn, heeft een deel van zijn gestolen frisdrank teruggevonden op de weekmarkt bij het Wagnerplein in Tilburg-Noord. Dat vertelt hij in een updatevideo, nadat hij eerder deze week zijn volgers had gevraagd uit te kijken naar de verdwenen blikjes. De politie heeft inmiddels een verkoper meegenomen naar het bureau.

Eerst dachten veel volgers dat het om een marketingstunt ging, maar Boerma maakte al snel duidelijk dat de diefstal echt had plaatsgevonden. Een fan spotte de blikjes op het Wagnerplein, waar een tray voor slechts zes euro werd verkocht.

Volgens Boerma is voor ongeveer 100.000 euro aan frisdrank gestolen . Nadat hij zijn eerste video over de diefstal had gedeeld, stroomden de tips binnen. Eén daarvan leidde naar een pallet met zijn frisdrank op de weekmarkt in Tilburg, schrijft Omroep Tilburg.

"Het slaat nergens op om de frisdrank zo goedkoop aan te bieden, tenzij je hem natuurlijk heel goedkoop kunt inkopen omdat het een gestolen lading is", vertelt Boerma enigszins sarcastisch.

Op onderzoek uit

Iemand uit zijn team reisde af naar Tilburg om de tip te onderzoeken. "Die heeft het batchnummer gecontroleerd en dat bleek exact hetzelfde batchnummer te zijn als van de lading die uit de vrachtwagen is gestolen", legt hij uit.

Daarop werd direct de politie ingeschakeld. Agenten namen de verkoper mee naar het bureau. In de video is te zien hoe de batchnummers overeenkomen, evenals een reclamebord met de lage verkoopprijs. Ook is te zien hoe agenten een vrachtwagen onderzoeken.

"Het lijkt wel heel erg op heling", zegt Boerma. Hij laat weten zijn volgers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en bedankt hen voor alle oplettende tips.

Kalvijn

Kelvin Boerma (30) uit Meedhuizen is een van de grootste Nederlandse YouTubers. Onder de naam Kalvijn heeft hij ruim 1,3 miljoen abonnees op YouTube en meer dan 1 miljoen volgers op Instagram. Naast zijn werk als contentmaker is hij ook actief als presentator en ondernemer.