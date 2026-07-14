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Vergunningsaanvraag voor hekwerk van 3,5 meter in Elsendorp

Vandaag om 16:09

Op Elsendorpseweg 79 in Elsendorp is een vergunning aangevraagd voor een staafmathekwerk van maximaal 3,5 meter hoog. Deze aanvraag is op 1 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Het hekwerk waarvoor de vergunning is aangevraagd, zal worden geplaatst op het adres Elsendorpseweg 79. De hoogte van het hekwerk mag maximaal 3,5 meter bedragen.

Op dit moment kan er geen bezwaar tegen de aanvraag worden ingediend. Bezwaar is pas mogelijk als de vergunning wordt verleend, en de details hierover worden gepubliceerd in het Gemeenteblad of de Staatscourant.

Voor meer informatie over deze en andere vergunningaanvragen kun je terecht op de gemeentelijke website van Gemert-Bakel.

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