Gemert: Plan voor 51 woningen aan Doonpoort en Doonakker

In Gemert is een vergunning aangevraagd voor de bouw van 51 woningen aan Doonpoort en Doonakker. De aanvraag werd op 6 juli 2026 ingediend en betreft een afwijking van het omgevingsplan.

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Het plan voor de bouw van 51 woningen aan Doonpoort en Doonakker in Gemert vereist een vergunning die afwijkt van de regels van het omgevingsplan. De aanvraag is op 6 juli 2026 ingediend en heeft nummer 38606-2026.

Op dit moment kunnen er nog geen bezwaren worden ingediend. Dit is pas mogelijk als de vergunning daadwerkelijk wordt verleend. Meer informatie over de procedure is te vinden op de website van de gemeente Gemert-Bakel.