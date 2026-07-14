Navigatie overslaan
Ontdek

Beslistermijn verlengd voor bijgebouw in Milheeze

Vandaag om 16:09

De gemeente Gemert-Bakel heeft de beslistermijn verlengd voor het bouwen van een bijgebouw aan Kreijtenberg 5 in Milheeze. Het besluit is op 3 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De verlenging van de beslistermijn betreft een aanvraag voor het bouwen van een bijgebouw op het adres Kreijtenberg 5 in Milheeze. Het besluit hierover is ingekomen op 3 juli 2026 en heeft het nummer 38513-2026.

Meer details over dit besluit zijn te vinden in het Gemeenteblad of de Staatscourant. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om het plan in te zien op het gemeentehuis, mits vooraf een afspraak wordt gemaakt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Gemert-Bakel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.