Beslistermijn verlengd voor bijgebouw in Milheeze

De gemeente Gemert-Bakel heeft de beslistermijn verlengd voor het bouwen van een bijgebouw aan Kreijtenberg 5 in Milheeze. Het besluit is op 3 juli 2026 ontvangen.

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De verlenging van de beslistermijn betreft een aanvraag voor het bouwen van een bijgebouw op het adres Kreijtenberg 5 in Milheeze. Het besluit hierover is ingekomen op 3 juli 2026 en heeft het nummer 38513-2026.

Meer details over dit besluit zijn te vinden in het Gemeenteblad of de Staatscourant. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om het plan in te zien op het gemeentehuis, mits vooraf een afspraak wordt gemaakt.