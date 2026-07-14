Beslistermijn verlengd voor verbouwing aan Jan Berendweg in De Rips

De gemeente Gemert-Bakel heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag voor een aanbouw en interne verbouwingen aan de Jan Berendweg 7 in De Rips. Het besluit is op 3 juli 2026 genomen.

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Het gaat om een vergunningaanvraag voor een aanbouw en interne veranderingen aan het pand op Jan Berendweg 7 in De Rips. De gemeente heeft besloten om meer tijd te nemen voor de beoordeling van de plannen. Het verlengen van de beslistermijn biedt de gemeente extra ruimte om de aanvraag zorgvuldig te behandelen.

Het besluit is op 3 juli 2026 verzonden en geregistreerd onder nummer 27226-2026. Inwoners die meer willen weten over dit besluit, kunnen de details vinden via de officiële bekendmakingen van de gemeente Gemert-Bakel.