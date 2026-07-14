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Uitbreiding bedrijfsverzamelgebouwen in Elsendorp krijgt toestemming
Vandaag om 16:09
De gemeente Gemert-Bakel heeft toestemming gegeven voor de uitbreiding van twee bedrijfsverzamelgebouwen met twaalf nieuwe bedrijfsunits aan de Zeelandsedijk in Elsendorp.
Het gaat om een afwijking van het omgevingsplan en een bouwactiviteit die mogelijk maakt dat de bedrijfsverzamelgebouwen worden uitgebreid. Het besluit is op 9 juli 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel.
De locatie aan de Zeelandsedijk 51-53-55 in Elsendorp zal ruimte bieden aan twaalf nieuwe bedrijfsunits. Hiermee wordt de capaciteit van de bedrijfsverzamelgebouwen aanzienlijk vergroot. Het omgevingsplan is aangepast om de uitbreiding mogelijk te maken.
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