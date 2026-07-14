Uitbreiding bedrijfsverzamelgebouwen in Elsendorp krijgt toestemming

De gemeente Gemert-Bakel heeft toestemming gegeven voor de uitbreiding van twee bedrijfsverzamelgebouwen met twaalf nieuwe bedrijfsunits aan de Zeelandsedijk in Elsendorp.

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Het gaat om een afwijking van het omgevingsplan en een bouwactiviteit die mogelijk maakt dat de bedrijfsverzamelgebouwen worden uitgebreid. Het besluit is op 9 juli 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel.

De locatie aan de Zeelandsedijk 51-53-55 in Elsendorp zal ruimte bieden aan twaalf nieuwe bedrijfsunits. Hiermee wordt de capaciteit van de bedrijfsverzamelgebouwen aanzienlijk vergroot. Het omgevingsplan is aangepast om de uitbreiding mogelijk te maken.