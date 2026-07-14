Woning in Handel wordt levensloopbestendig uitgebreid

In Handel is een vergunning aangevraagd voor het levensloopbestendig uitbreiden van een woning aan de Landmeerseweg. De aanvraag is op 7 juli ingediend en betreft aanpassingen die de woning geschikt maken voor alle levensfasen.

Gevonden voor jou

De geplande uitbreiding van de woning aan de Landmeerseweg 24 in Handel betreft aanpassingen die ervoor zorgen dat de woning geschikt is voor jong en oud. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het toegankelijk maken van de woning voor mensen met een fysieke beperking.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar maken is pas mogelijk als de vergunning daadwerkelijk is verleend. Meer informatie over de procedure en bekendmakingen vind je op de website van de gemeente Gemert-Bakel.