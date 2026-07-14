Nieuwe regeling voor inkomenstoeslag in Oisterwijk vanaf juni

De gemeente Oisterwijk heeft de nieuwe Verordening individuele inkomenstoeslag 2026 vastgesteld. Deze regeling, die op 26 juni 2026 ingaat, vervangt de eerdere verordening uit 2017. De toeslag is bedoeld voor mensen met een langdurig laag inkomen en zonder uitzicht op verbetering.

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Met de nieuwe verordening wil de gemeente Oisterwijk inwoners ondersteunen die al langere tijd een laag inkomen hebben. De toeslag geldt voor mensen vanaf 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, waarbij het inkomen niet hoger mag zijn dan 120 procent van de norm die voor hen geldt. Ook mogen zij geen vermogen hebben.

De hoogte van de toeslag is 41 procent van de inkomensnorm, afhankelijk van de gezinssituatie. Bedragen worden jaarlijks aangepast en naar boven afgerond op hele euro’s. Personen die al eerder toeslag hebben ontvangen en aan de voorwaarden voldoen, krijgen deze voortaan automatisch toegekend.

De oude regeling uit 2017 is ingetrokken en vervangen door de nieuwe verordening. Het college van burgemeester en wethouders mag aanvullende regels vaststellen voor de uitvoering van de regeling.