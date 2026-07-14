Bedrijfswoning in Alphen losgekoppeld van bedrijf

In Alphen is een omgevingsvergunning verleend voor het loskoppelen van een bedrijfswoning van het bijbehorende bedrijf. Het besluit is op 10 juli 2026 verzonden.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben toestemming gegeven om een bedrijfswoning aan Terover 3 a los te koppelen van het bedrijf dat daar is gevestigd. Het gaat om een omgevingsvergunning die eerder werd aangevraagd.

Door de loskoppeling wordt de woning niet langer als onderdeel van het bedrijf gezien. Het besluit heeft de verzenddatum 10 juli 2026. Voor de vergunning geldt een wettelijke termijn waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken.