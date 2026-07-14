Renovatie parkeergarage Marchand in Uden aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het renoveren van de vloer van de parkeergarage van appartementencomplex Marchand in Uden. De aanvraag is op 9 juli 2026 ontvangen.

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De gemeente Maashorst heeft een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor een bouwactiviteit op de Nieuwe Markt 79 in Uden. Het gaat om technische renovatiewerkzaamheden aan de vloer van de parkeergarage van appartementencomplex Marchand.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 57101-2026 en valt onder de categorie bouwactiviteit. Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag.