Strijbeek: aanvraag voor bosaanplant, greppelverplaatsing en wildraster

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanplanten van bos, verplaatsen van een greppel en het plaatsen van een tijdelijk wildraster nabij Zwarte Goor in Strijbeek.

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De gemeente Alphen-Chaam heeft op zaterdag 9 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een plan om bos aan te planten, een greppel te verplaatsen en tijdelijk een wildraster te plaatsen. De locatie betreft een gebied nabij Zwarte Goor in Strijbeek.

Een aanvraag zoals deze wordt eerst gepubliceerd voordat er een besluit wordt genomen. Pas daarna is het mogelijk om bezwaar te maken of een zienswijze in te dienen. De gemeente zal het besluit later bekendmaken.