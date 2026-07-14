Vergunningsaanvraag voor carport in Zeeland ingediend

In Zeeland is een aanvraag ingediend voor het aanpassen van een carport aan de Kleine Graspeel.

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De gemeente Maashorst heeft op 9 juli 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor een adres aan de Kleine Graspeel 1 in Zeeland. Het gaat om een wijziging in de bouw van een carport, waarbij het doel is om deze te legaliseren.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 57117-2026 en betreft een bouwactiviteit onder het omgevingsplan. Voor meer informatie over de aanvraag kan contact opgenomen worden met de gemeente Maashorst.