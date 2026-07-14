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Beslistermijn verlengd voor vergunning boomkap in Volkel
Vandaag om 16:11
De gemeente heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om een watercipres te kappen aan de Aert Willemsstraat in Volkel. Het besluit is verzonden op 10 juli.
De aanvraag met dossiernummer 41999-2026 gaat over het kappen van een watercipres aan de Aert Willemsstraat 10 in Volkel. De gemeente heeft de afhandelingstermijn met maximaal zes weken verlengd.
Het besluit tot verlenging is uitsluitend ter kennisgeving. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar, en het besluit ligt niet ter inzage.
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