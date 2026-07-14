Uitbreiding natuurbegraafplaats in Schaijk aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor uitbreiding van een natuurbegraafplaats in Schaijk. Het gaat om een aanvraag op locatie Franse Baan 2, met afwijken van het omgevingsplan.

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De gemeente Maashorst heeft op 10 juli een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een natuurbegraafplaats aan de Franse Baan 2 in Schaijk. In de aanvraag wordt ook gevraagd om af te wijken van de regels in het omgevingsplan.

De aanvraag staat geregistreerd onder nummer 57172-2026 en heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden die geen bouwwerk zijn. Het gaat om een kennisgeving van ontvangst, waarop niet formeel gereageerd kan worden.