Dakkapel aan de voorzijde aangevraagd in Uden

In Uden is een vergunning aangevraagd voor een dakkapel aan de Banjostraat.

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De gemeente Maashorst heeft op 10 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van een woning aan de Banjostraat 21 in Uden. Het gaat om een bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 57164-2026. Wie meer wil weten, kan contact opnemen met de gemeente Maashorst. De aanvraag zelf kan daar worden ingezien.