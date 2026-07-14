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Baarle-Nassau: aanvraag voor aanplanten bos en tijdelijk raster
Vandaag om 16:11
In Baarle-Nassau is een vergunning aangevraagd voor het aanplanten van een bos en het plaatsen van een tijdelijk raster op Merkske BLE01-Q-741.
Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Baarle-Nassau een aanvraag ontvangen voor het aanplanten van een bos en het plaatsen van een tijdelijk raster. De locatie betreft Merkske BLE01-Q-741 in Baarle-Nassau.
Het plaatsen van een tijdelijk raster is bedoeld om het gebied af te schermen, bijvoorbeeld om jonge bomen te beschermen. De aanvraag is ingediend bij Burgemeester en Wethouders en wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedures.
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