Waterschap De Dommel waarschuwt voor wateroverlast door nieuwe maairegels

Waterschap De Dommel waarschuwt voor wateroverlast die kan ontstaan door nieuwe regels rond het onderhoud van beken en sloten. Volgens die regels mogen plekken met beschermde diersoorten niet zomaar meer worden gemaaid.

Volgens Waterschap De Dommel heeft dat tot gevolg dat het waterschap zijn taken op het gebied van waterbeheer niet meer goed kan uitvoeren.

Sinds het voorjaar van 2025 heeft het waterschap te maken met strengere regelgeving, die specifieke plant- en diersoorten beter moet beschermen. De grasmaaier kan daardoor niet meer ongeremd zijn gang gaan.

Onder meer een bedreigde libellensoort profiteert daarvan. De bosbeekjuffer is een beschermde soort die vooral in het zuiden van Nederland voorkomt, bij natuurlijke beken met veel schaduw en veel zuurstof in het water.

Wateroverlast door ongemaaide beken

Om de libelle niet te verstoren, mogen de grassen en planten die rond beken groeien niet zomaar worden gemaaid. Omdat de begroeiing moet blijven staan, kan wateroverlast ontstaan. Water kan namelijk minder goed worden afgevoerd via ongemaaide beken.

Als het waterschap het gras toch wil maaien, moet daarvoor een vergunning worden aangevraagd bij de provincie.

Daar is Erik de Ridder (CDA), bestuurder van Waterschap De Dommel, teleurgesteld over. Boeren zouden namelijk overlast kunnen ervaren van de maatregelen om de biodiversiteit te beschermen. "Dit is heel lastig uit te leggen", zegt De Ridder, die aangeeft dat er inmiddels maaivergunningen zijn aangevraagd bij de provincie. "Maar dat kost tijd en zal helaas niet op heel korte termijn een oplossing bieden", zegt De Ridder.

Agrariërs die schade ondervinden door wateroverlast kunnen mogelijk aanspraak maken op compensatie van het waterschap. Dan moet wel kunnen worden aangetoond dat de schade is ontstaan doordat beken en sloten niet zijn gemaaid.