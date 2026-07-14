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Vergunning verleend voor Daantje's Koffie- en Theehuis in Oirschot
Vandaag om 16:18
Daantje's Koffie- en Theehuis in Oirschot heeft toestemming gekregen om te starten. Op 10 juli is de exploitatievergunning door de gemeente verleend.
De gemeente Oirschot heeft een exploitatievergunning verleend aan Daantje's Koffie- en Theehuis. Dit horecabedrijf is gevestigd aan de Loop 2, 5688EW Oirschot. Met deze vergunning mag het bedrijf officieel gaan draaien.
Het besluit heeft als doel inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in de omgeving. De vergunning werd verleend op 10 juli 2026 en heeft kenmerk 082380712. Het besluit ligt ter inzage gedurende zes weken.
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