Tot 21 euro besparen op een tankbeurt in Brabant, dat doe je hier

Tijd voor een tankstop in Brabant? Let dan goed op waar je tankt. Tussen de goedkoopste en duurste benzinepomp in onze provincie zit namelijk een verschil van maar liefst 21 euro per volle tank. Vooral in de gemeenten Breda en Maashorst lopen de prijsverschillen flink op.

21 euro... Voor dat geld kun je ook genieten van een grote zak verse worstenbroodjes of trakteren op zes Bossche bollen. Best de moeite waard om vooraf even te checken waar je gaat tanken, toch? In Brabant betaal je bij het goedkoopste tankstation 2,099 euro per liter benzine, blijkt uit onderzoek van Independer. Dat is heel wat minder dan de gemiddelde literprijs in de provincie van 2,242 euro. Bij de duurste pomp kost een liter benzine 2,519 euro. Tank je daar een volle tank van 50 liter, dan ben je 21 euro meer kwijt dan bij het goedkoopste tankstation.

Breda en Maashorst

De grootste verschillen liggen in de gemeenten Breda en Maashorst. Daar betaal je bij de duurste pomp tot 20 euro meer voor een volle tank dan bij de goedkoopste pomp. Nergens in Brabant is het verschil zo groot.

De Brabantse gemeenten met de grootste prijsverschillen per volle tank: Breda en Maashorst: tot 20 euro verschil; Eindhoven, Land van Cuijk, Altena, Waalwijk en Geldrop-Mierlo: tot 18 euro verschil; Bergen op Zoom en Oss: tot 17,50 euro verschil; Tilburg: tot 17 euro verschil; Moerdijk: tot 16,50 euro verschil.

Onbemand tankstation

Je hebt niet altijd tijd om uit te zoeken waar je het voordeligst kunt tanken. In dat geval kun je het beste naar een onbemand tankstation rijden, zegt Michel Ypma, auto-expert bij Independer. "Het liefst op een industrieterrein. Daar betaal je meestal minder dan bij een bemand tankstation langs de snelweg. Gemiddeld scheelt het 27 cent per liter. Bij een volle tank van 50 liter bespaar je zo ongeveer 13,50 euro." Dus voordat je tijdens de vakantie de snelweg op scheurt richting de Efteling, het strand of het buitenland: een kleine omweg kan je al snel een paar Bossche bollen of een zak worstenbroodjes opleveren. Hieronder zie je op welke plekken in Brabant je het goedkoopst tankt. Voor de vergelijking is gekeken naar de benzineprijzen bij 2.558 tankstations in Nederland op 6 juli. De prijs kan daardoor nu iets verschillen.