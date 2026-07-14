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Aanrijding op spoor legt treinverkeer rond Eindhoven deels stil

Vandaag om 16:53 • Aangepast vandaag om 18:22
Foto: Omroep Brabant
Foto: Omroep Brabant

Door een aanrijding op het spoor bij station Eindhoven Strijp-S rijden er dinsdagmiddag geen treinen tussen Eindhoven en Boxtel. Dat heeft grote gevolgen voor het treinverkeer tussen Eindhoven en Den Bosch en tussen Eindhoven en Tilburg.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Wat er precies is gebeurd bij het Eindhovense station is niet duidelijk. Reizigers moeten rekening houden met flinke vertraging. Dit duurt naar verwachting nog tot ongeveer zeven uur dinsdagavond.

Er rijden stopbussen tussen Eindhoven Centraal, Eindhoven Strijp-S, Best en Boxtel. 
 

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