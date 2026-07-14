Aanrijding zorgde voor chaos bij Eindhoven, maar treinen rijden weer

De treinen tussen Eindhoven en Boxtel rijden weer. Door een aanrijding op het spoor bij station Eindhoven Strijp-S lag het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd stil. Mensen moesten in de hitte lang wachten op een bus.

De storing had grote gevolgen voor reizigers tussen Eindhoven en Den Bosch en tussen Eindhoven en Tilburg. Op Eindhoven Centraal ontstond flinke drukte, mede omdat er door werkzaamheden al minder treinen reden.

De NS zette stopbussen in tussen Eindhoven Centraal, Eindhoven Strijp-S, Best en Boxtel. Daar stonden lange rijen met wachtende reizigers, die in de volle zon moesten wachten. Handhaving hielp om de drukte op het station in goede banen te leiden.

Volgens de NS zijn de beperkingen tussen Boxtel en Eindhoven Centraal inmiddels voorbij. De verwachting is dat rond 19.30 uur alles weer normaal rijdt.