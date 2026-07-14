Navigatie overslaan
Ontdek

Aanrijding zorgde voor chaos bij Eindhoven, maar treinen rijden weer

Vandaag om 16:53 • Aangepast vandaag om 19:18
Mensen moesten in de hitte wachten op een bus (foto: SQ Vision).
Mensen moesten in de hitte wachten op een bus (foto: SQ Vision).

De treinen tussen Eindhoven en Boxtel rijden weer. Door een aanrijding op het spoor bij station Eindhoven Strijp-S lag het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd stil. Mensen moesten in de hitte lang wachten op een bus.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De storing had grote gevolgen voor reizigers tussen Eindhoven en Den Bosch en tussen Eindhoven en Tilburg. Op Eindhoven Centraal ontstond flinke drukte, mede omdat er door werkzaamheden al minder treinen reden.

De NS zette stopbussen in tussen Eindhoven Centraal, Eindhoven Strijp-S, Best en Boxtel. Daar stonden lange rijen met wachtende reizigers, die in de volle zon moesten wachten. Handhaving hielp om de drukte op het station in goede banen te leiden.

Volgens de NS zijn de beperkingen tussen Boxtel en Eindhoven Centraal inmiddels voorbij. De verwachting is dat rond 19.30 uur alles weer normaal rijdt.

  • Mensen moesten in de hitte wachten op een bus (foto: SQ Vision).
    Mensen moesten in de hitte wachten op een bus (foto: SQ Vision).
  • Mensen moesten in de hitte wachten op een bus (foto: SQ Vision).
  • Mensen moesten in de hitte wachten op een bus (foto: SQ Vision).
  • Mensen moesten in de hitte wachten op een bus (foto: SQ Vision).
  • Mensen moesten in de hitte wachten op een bus (foto: SQ Vision).
  • Mensen moesten in de hitte wachten op een bus (foto: SQ Vision).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.