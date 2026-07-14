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Vrachtwagen met lekke band zorgt voor vertraging op A59 bij Nieuwkuijk
Vandaag om 17:00
Een vrachtwagen met pech zorgt dinsdagmiddag voor flinke vertraging op de A59 bij Nieuwkuijk. Het voertuig staat stil met een lekke band, waardoor één rijstrook is afgesloten.
De vertraging liep rond vijf uur dinsdagmiddag op tot zo'n 45 minuten, maar dat zal naar verwachting snel zijn opgelost. Rijkswaterstaat verwacht dat de vrachtwagen rond kwart over vijf weer verder kan rijden nadat de band is vervangen.
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