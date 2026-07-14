Voormalig Gertrudisterrein in Roosendaal krijgt 260 nieuwe woningen

Het voormalige Gertrudis College aan Bovendonk in Roosendaal maakt plaats voor een nieuwe woonwijk. Gemeente Roosendaal en woningcorporatie Alwel hebben plannen voor de bouw van 260 woningen, grotendeels in het betaalbare segment. De herontwikkeling wordt mogelijk door een nieuwe overeenkomst tussen beide partijen.

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Het terrein waar vroeger het Gertrudis College stond, krijgt een nieuwe invulling. De locatie, die tijdelijk ook werd gebruikt door het Norbertus Lyceum, is na het vertrek van de scholen gesloopt en eigendom van de gemeente Roosendaal. Samen met woningcorporatie Alwel heeft de gemeente nu een stedenbouwkundig plan uitgewerkt.

De plannen voorzien in twee carrévormige bouwblokken met in totaal ongeveer 260 woningen. Deze komen in een groene, parkachtige omgeving. De woningen zullen een mix vormen van sociale huur, middenhuur en sociale koop, gericht op verschillende doelgroepen. Aan de kant van de Zundertseweg wordt een park aangelegd, waar ruimte komt voor sport en spel. De precieze invulling van het park wordt later, samen met de buurt, bepaald.

Groene verbinding en hoogteverschillen

Het ontwerp houdt rekening met de bestaande wijk Bovendonk. Het noordelijke bouwblok sluit qua hoogte aan bij de omliggende bebouwing, met drie tot vier bouwlagen. Het zuidelijke bouwblok krijgt een hoogteaccent van acht bouwlagen richting de Burgemeester Schneiderlaan. Tussen de bouwblokken komt een groene doorgang voor voetgangers en fietsers. Auto’s kunnen parkeren in de hoven en op plekken aan de noord- en zuidkant van de bouwblokken.

De gemeente en woningcorporatie benadrukken het belang van betaalbare woningen. Met de realisatie van deze wijk willen ze niet alleen het aanbod vergroten, maar ook een prettige en groene leefomgeving creëren. De plannen zijn tot stand gekomen na meerdere bijeenkomsten met omwonenden, waaronder bewonersavonden en werksessies.