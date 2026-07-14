Holiday Kermis viert 40-jarig jubileum

De Holiday Kermis in Uden viert dinsdag 21 juli haar 40-jarig jubileum. Dit speciale evenement, onderdeel van de Mega Kermis Uden, biedt een prikkelarme kermismiddag voor mensen met een beperking.

Gevonden voor jou

In Uden wordt de Holiday Kermis al sinds de jaren tachtig georganiseerd. Het begon destijds als de ‘gehandicaptenkermis’, een initiatief waarmee Uden vooruitliep in Nederland. Het doel was om mensen met een beperking een zorgeloos en toegankelijk uitje te bieden.

De oorsprong van dit evenement gaat zelfs terug naar eind jaren zestig, toen er een gratis kermismiddag was voor kinderen uit het weeshuis. In hun schooluniform genoten zij van een middag vol plezier. Door de jaren heen evolueerde het initiatief, met een focus op inclusiviteit. De naam ‘Holiday Kermis’ benadrukt dat iedereen welkom is.

Jubileum met bijzonder optreden

Het jubileum wordt gevierd met een optreden van zangeres Sieneke. Haar miniconcert vindt plaats op dinsdag 21 juli om half twee ’s middags bij het Europarad op de Nieuwe Markt. Het optreden is mogelijk gemaakt door het Maashorstfonds en Eduard Bakermans. De organisatie wil de bezoekers een feestelijke en onvergetelijke middag bezorgen.

De Holiday Kermis is een samenwerking tussen kermisexploitanten, horeca, ambtenaren van de gemeente Maashorst en vrijwilligers zoals mevrouw Haegens. Zij maakt elk jaar zelf cadeautjes voor de bezoekers. Dankzij deze gezamenlijke inzet kan iedereen genieten van een middag vol ontmoeting, plezier en beleving.