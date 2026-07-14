Journalist mishandeld na publicatie over verdachte: OM eist 9 maanden cel

Een journalist die eerder over een Eindhovenaar had gepubliceerd, werd vorig jaar op klaarlichte dag mishandeld op de Kruisstraat in Eindhoven. Volgens het Openbaar Ministerie moet een 56-jarige Eindhovenaar daarvoor de cel in. De officier van justitie eiste dinsdag een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

De journalist besloot weg te vluchten, waarna vader en zoon achter hem aan gingen. Tijdens de achtervolging werd de journalist tegen zijn buik of schaamstreek geschopt. Het geweld werd vastgelegd op beeld.

De mishandeling vond plaats op zaterdag 23 augustus 2025. De journalist liep over de Kruisstraat en kwam langs een restaurant waar de zoon van de verdachte op dat moment op het terras zat. Kort daarna werd de vader gebeld. Samen spraken de mannen de journalist aan en dwongen hem te blijven staan.

De politie wist de verdachte later aan de hand van die beelden te herkennen en hield hem aan. Ook zijn zoon werd aangehouden. De mishandeling liet fysieke sporen na. Het slachtoffer hield rode plekken over op zijn buik en hoofd.

Het is niet duidelijk voor welk medium de journalist werkt of waar het verhaal waar hij aan werkte over ging.

Geweld tegen journalisten mag niet onbestraft blijven

Volgens het Openbaar Ministerie staat de mishandeling niet op zichzelf, maar raakt de zaak ook aan de persvrijheid. De officier van justitie benadrukte dat journalisten een belangrijke rol vervullen in de samenleving.

"Journalisten zijn er om onafhankelijk onderzoek te doen naar uiteenlopende onderwerpen en hierover te publiceren. Ze onderzoeken misstanden, proberen de waarheid te achterhalen en informeren burgers", zegt de officier. "Dat is precies wat het slachtoffer deed toen hij het artikel over de verdachte schreef. Het kan in geen enkel geval zo zijn dat dit geweld ongestraft blijft."

De rechter doet op 28 juli uitspraak in de zaak.