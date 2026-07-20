Jan maakt zich op voor zijn 40e Vierdaagse: 'Genieten van elke meter'

"Als je nu nog moet trainen, ben je veel te laat", vindt Jan Rijpert. Als iemand dat kan weten, is het de 70-jarige Goirlenaar. Het is op het moment van het interview zo'n twee weken voor de start van zijn veertigste Nijmeegse Vierdaagse. En hoewel hij altijd heeft gezegd dat dit zijn laatste keer zou zijn, begint het nu alweer te kriebelen voor de editie van volgend jaar.

Toen Jan zich begin jaren 70 aansloot bij een wandelvereniging, raakte hij besmet met het wandelvirus. En daar komt hij tot op de dag van vandaag niet vanaf. "Ze vonden me toen hartstikke gek, want de meeste mensen van de vereniging liepen de Nijmeegse Vierdaagse niet. Maar ik was eigenwijs en ging toch", vertelt hij. Wat Jan als zestienjarige meteen opviel, was de sfeer tijdens de wandeltocht. "Ik was nog heel jong en ik werd als het ware gedragen door de andere lopers. Het was allemaal zo gemoedelijk en die belevenis was meteen geweldig."

De fanatieke wandelaar heeft de Vierdaagse door de jaren heen zien veranderen. "In het begin liepen er nog maar 14.000 deelnemers mee en dat waren vooral militairen", graaft hij in zijn geheugen. "Maar inmiddels doen er meer dan 45.000 mensen mee. Het is en blijft leuk, want anders had ik het niet zo lang gedaan." Jan liep jarenlang de 50 kilometer, stapte vervolgens over naar de 40 en loopt sinds een paar jaar 30 kilometer per dag. "Het belangrijkste is dat je hem gewoon uitloopt en ervan geniet. Ik ben nog nooit aan een Nijmeegse Vierdaagse begonnen met het idee dat ik de snelste zou zijn. Ik geniet van de eerste meters tot aan de Via Gladiola."

"Voor mij staat de Nijmeegse Vierdaagse voor vriendschap."

De Goirlenaar start in zijn eentje, maar alleen lopen doe je tijdens de grootste wandeltocht van Europa maar zelden. "Er lopen zoveel mensen mee. De ene kilometer maak je een praatje, daarna loop je weer even zelf. Het is een hele sociale wandeltocht. Voor mij staat de Nijmeegse Vierdaagse voor vriendschap."

Vierdaagse-verhalen Van dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli wordt de Vierdaagse gelopen. De op een na grootste groep deelnemers komt uit onze provincie. Daarom lees je deze week iedere dag een bijzonder verhaal over Brabantse deelnemers. Op vrijdag 24 juli komt het iconische wandelevenement deels door Brabant. Omroep Brabant is die dag rond halftwaalf 's ochtends live aanwezig in Cuijk. Je volgt de uitzending via de website en app, onze social-mediakanalen en op Brabant+.

Jan kijkt er enorm naar uit om weer aan de start te staan. Hard trainen hoeft hij al lang niet meer. "Het belangrijkste is een goede basisconditie en ik loop altijd veel. Sommige jaren liep ik ruim 3500 kilometer, terwijl ik maar 2000 kilometer in de auto reed. Ik geef helemaal niks om autorijden."