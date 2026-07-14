Stan Teuben diep geraakt door overlijden collega-scheids Dieperink (38)
Het nieuws over het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink (38) kwam maandag hard aan bij zijn collega-scheidsrechters. Dat vertelt Stan Teuben uit Aarle-Rixtel in de Omroep Brabant-podcast Transferzomer van PSV. "Ik had nog goede hoop dat het fake news zou zijn."
Teuben, die vorig jaar zijn debuut als scheidsrechter maakte in de Eredivisie, was net vanuit het KNVB-kantoor in Eindhoven onderweg naar voetbalclub TOP Oss. Daar stond een presentatie over de richtlijnen en spelregelwijzigingen voor het nieuwe seizoen op de planning. In de auto kwamen de eerste berichten over het overlijden van Dieperink binnen.
"Zonder dat het bevestigd was, kreeg ik al wat berichten op mijn telefoon", vertelt Teuben. "Daardoor stond ik wel een beetje met lood in de schoenen de richtlijnen te presenteren. Ik had nog goede hoop dat het fake news zou zijn, maar toen ik klaar was kreeg ik vanuit de KNVB de bevestiging dat het helaas wel echt waar was. Ik voel me verslagen."
Kleine groep
Hij is diep geraakt door het nieuws, net als zijn collega-arbiters. "De groep scheidsrechters in het betaald voetbal is vrij klein, we zijn met 32 man. We kennen elkaar vrij goed, we komen elkaar wekelijks tegen en soms wel vaker in één weekend."
Na het vreselijke nieuws belde hij dan ook meteen een aantal collega's. "Collega's die misschien nog wel meer betrokken zijn geweest bij wedstrijden met Rob dan ik", zegt Teuben. "Puur uit interesse, hoe het met ze gaat en of ik iets kan betekenen."
Voorbereidingen
Het overlijden van Dieperink overschaduwt de voorbereidingen van de start van het nieuwe seizoen voor de Nederlandse scheidsrechters. De eerste speelronde gaat op vrijdag 7 augustus van start.
Vorig seizoen floot Teuben drie Eredivisie-duels. "Ik hoop dit seizoen op zo’n tien wedstrijden", zegt hij in de podcast. Wanneer hij zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen fluit, is nog niet bekend.