Stan Teuben diep geraakt door overlijden collega-scheids Dieperink (38)

Het nieuws over het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink (38) kwam maandag hard aan bij zijn collega-scheidsrechters. Dat vertelt Stan Teuben uit Aarle-Rixtel in de Omroep Brabant-podcast Transferzomer van PSV. "Ik had nog goede hoop dat het fake news zou zijn."

Teuben, die vorig jaar zijn debuut als scheidsrechter maakte in de Eredivisie, was net vanuit het KNVB-kantoor in Eindhoven onderweg naar voetbalclub TOP Oss. Daar stond een presentatie over de richtlijnen en spelregelwijzigingen voor het nieuwe seizoen op de planning. In de auto kwamen de eerste berichten over het overlijden van Dieperink binnen. "Zonder dat het bevestigd was, kreeg ik al wat berichten op mijn telefoon", vertelt Teuben. "Daardoor stond ik wel een beetje met lood in de schoenen de richtlijnen te presenteren. Ik had nog goede hoop dat het fake news zou zijn, maar toen ik klaar was kreeg ik vanuit de KNVB de bevestiging dat het helaas wel echt waar was. Ik voel me verslagen."

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren