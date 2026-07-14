78-jarige wielrenner gewond nadat rotte boom op hem valt in Alphen

Een 78-jarige wielrenner is gewond geraakt nadat een boom op hem is gevallen. Dat gebeurde op de Fransebaan in Alphen.

Rond half zeven fietste de wielrenner over de weg toen hij werd getroffen door de vallende boom. De boom bleek rot te zijn.

De brandweer moest de man onder de boom vandaan halen. De wielrenner was gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer heeft de rotte boom van de weg gehaald en daarna het wegdek schoongespoten. De weg was tijdelijk afgesloten.