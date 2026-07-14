Marvin Timmer blijft bij Tilburg Trappers in seizoen 2026-2027

Marvin Timmer heeft zijn contract bij Tilburg Trappers verlengd. De aanvaller met rugnummer 36 blijft ook in het seizoen 2026-2027 onderdeel van de selectie van hoofdcoach Danny Albrecht.

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Tilburg Trappers kan komend seizoen opnieuw rekenen op Marvin Timmer. De aanvaller is inmiddels een vaste waarde binnen de club, waar hij via de jeugdopleiding is doorgegroeid naar de hoofdmacht. Met zijn snelheid, werklust en teamgerichte speelstijl levert hij zowel aanvallend als verdedigend een belangrijke bijdrage.

De nieuwe contractverlenging benadrukt het vertrouwen tussen speler en club. Onder leiding van coach Danny Albrecht wil Tilburg Trappers komend seizoen weer meestrijden om de bovenste plaatsen in de Oberliga, de Duitse competitie waarin de Trappers actief zijn. Voor Timmer biedt het een kans om zijn ontwikkeling voort te zetten en een belangrijke rol te blijven vervullen.

Sterke prestaties afgelopen seizoen

Afgelopen seizoen, 2025-2026, speelde Timmer 52 wedstrijden. Hij maakte vijf doelpunten en gaf negen assists, goed voor een totaal van 14 punten. Daarnaast viel hij op door zijn sterke inzet, betrouwbare spel en verdedigende kwaliteiten.

Met de contractverlenging weet Tilburg Trappers opnieuw een speler uit de eigen opleiding te behouden. Supporters kunnen uitkijken naar een nieuw seizoen waarin rugnummer 36 alles zal geven voor de blauw-gele ploeg.