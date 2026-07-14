Scoutingjeugd belt voor de grap 112: politie en ambulance rukken uit

De politie en een ambulance zijn dinsdag uitgerukt na een 112-melding waarbij uiteindelijk bleek dat het om een grapje ging. Dat meldt de politie Land van Cuijk.

De meldkamer kreeg een telefoontje van iemand die om een ambulance vroeg. Na het gesprek werd de verbinding verbroken en lukte het niet meer om contact te krijgen met de beller. Omdat niet duidelijk was wat er aan de hand was, ging de politie mee met de ambulance om te kijken hoe de situatie ter plaatse was. Waar dat precies is, heeft de politie bekend gemaakt.

Agenten kwamen als eerste aan en ontdekten dat het ging om een groep jongeren die op scoutingkamp was. De leiding van de groep wist niets van een noodgeval.

Grapje

Al snel werd duidelijk dat het om een ‘grapje’ van een aantal jongeren ging. De politie sprak de jeugd aan op hun gedrag.

Volgens de politie kan een spannend of grappig bedoelde actie voor jongeren leuk lijken, maar heeft zo’n melding grote gevolgen. Door het telefoontje waren een ambulance en een politie-eenheid tijdelijk niet beschikbaar voor andere meldingen waarbij ze wel hard nodig kunnen zijn.