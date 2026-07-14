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Voetganger gewond na aanrijding met auto in Dongen

Vandaag om 21:30
Voetganger gewond na aanrijding met auto in Dongen (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Voetganger gewond na aanrijding met auto in Dongen (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

Een voetganger is dinsdagavond gewond geraakt nadat hij op de Middellaan in Dongen werd geschept door een auto. Door de klap belandde het slachtoffer op de voorruit van de wagen en kwam daarna op het wegdek terecht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie sloot de Middellaan tijdelijk af om onderzoek te kunnen doen naar de toedracht van het ongeluk.

Het is nog niet bekend hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren.

  • Voetganger gewond na aanrijding met auto in Dongen (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
    Voetganger gewond na aanrijding met auto in Dongen (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
  • Voetganger gewond na aanrijding met auto in Dongen (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
  • Voetganger gewond na aanrijding met auto in Dongen (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

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