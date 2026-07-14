Hulpdiensten rukken uit voor mogelijke koolmonoxidemelding in Waalwijk

De brandweer is dinsdagavond 14 juli gealarmeerd voor een mogelijke koolmonoxidemelding in een huis aan de Van Berckelodelaan in Waalwijk. Omdat er een melding was dat een bewoner onwel zou zijn geworden, werden ook twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen.

De eerste ambulance was als eerste ter plaatse en trof de bewoonster bij kennis aan. Het ambulancepersoneel maakte contact met haar en ging het huis binnen om de situatie te beoordelen. Daaruit bleek dat de situatie minder ernstig was dan aanvankelijk werd gemeld.

Ook de brandweer kwam kort ter plaatse, maar hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De traumahelikopter en de tweede ambulance werden daarop afgemeld en hoefden niet meer naar de woning te komen.

De bewoonster is door het ambulancepersoneel nagekeken. Een rit naar het ziekenhuis bleek niet nodig, waarna zij in het huis kon blijven.

Het is niet bekend wat er precies aan de hand was en waardoor de melding van een mogelijke koolmonoxidevergiftiging ontstond.