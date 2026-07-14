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Persoon klimt op Vosmeerse brug, verkeer en scheep­vaart volledig gestremd

Vandaag om 22:10
Persoon klimt op Vosmeerse brug, verkeer en scheep­vaart volledig gestremd (foto: Provicom).
Persoon klimt op Vosmeerse brug, verkeer en scheep­vaart volledig gestremd (foto: Provicom).

De Vosmeerse brug tussen Oud-Vossemeer en Nieuw-Vossemeer is dinsdagavond in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt nadat een persoon met onbegrepen gedrag de boog van de brug is opgeklommen.

Profielfoto van RedactieProfielfoto van ZuidWest TV
Geschreven door
Redactie & ZuidWest TV

Rond 20:30 uur kwam de melding van het incident binnen bij de meldkamer van de politie. Direct werden meerdere eenheden van de politie, ambulance en brandweer met spoed op weg gestuurd.

Omdat de brug over het Schelde-Rijnkanaal loopt, is de brandweer uit voorzorg ook met een speciale reddingsboot op het water aanwezig. Hulpverleners zijn momenteel ter plaatse en stellen alles in werking om de persoon weer veilig naar beneden te halen.

Verkeer en scheepvaart volledig gestremd
Vanwege de lopende actie en de veiligheid van alle betrokkenen is de brug volledig afgesloten. Dit heeft direct grote gevolgen voor de infrastructuur in de regio. Het wegverkeer over de brug is in beide richtingen volledig gestremd en ook het scheepvaartverkeer op het Schelde-Rijnkanaal is tot nader order stilgelegd.

Agenten ter plaatse hebben laten weten dat de hulpverleningsactie en de bijbehorende afsluiting naar verwachting nog geruime tijd gaan duren. Weggebruikers en schippers wordt geadviseerd om rekening te houden met flinke vertraging en de omgeving te vermijden.

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