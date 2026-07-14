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Groot politieonderzoek in appartement in Tilburg na overlijden persoon

Vandaag om 22:29 • Aangepast vandaag om 22:43
Groot politieonderzoek in appartementen in Tilburg na overlijden persoon (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
Groot politieonderzoek in appartementen in Tilburg na overlijden persoon (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

De politie is dinsdag begonnen met een groot onderzoek na het overlijden van een persoon in een appartement aan de Overloonstraat in Tilburg. De politie kwam na een reanimatie ter plaatse en onderzoekt nu wat er precies in de woning is gebeurd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Bij het gebouw zijn specialisten van de Forensische Opsporing bezig met onderzoek. Er staan zwarte schermen rond een deel van het appartement en ook een vrachtwagen van de Forensische Opsporing staat bij de locatie. Een stuk van de straat is afgesloten.

De politie heeft de familie van de overledene geïnformeerd. Het is nog niet duidelijk wie het slachtoffer is en wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld.

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  • Groot politieonderzoek in appartementen in Tilburg na overlijden persoon (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
    Groot politieonderzoek in appartementen in Tilburg na overlijden persoon (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Groot politieonderzoek in appartementen in Tilburg na overlijden persoon (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Groot politieonderzoek in appartementen in Tilburg na overlijden persoon (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Groot politieonderzoek in appartementen in Tilburg na overlijden persoon (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Groot politieonderzoek in appartementen in Tilburg na overlijden persoon (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Groot politieonderzoek in appartementen in Tilburg na overlijden persoon (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Groot politieonderzoek in appartementen in Tilburg na overlijden persoon (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Groot politieonderzoek in appartementen in Tilburg na overlijden persoon (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

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